- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
149 (90.85%)
Loss Trade:
15 (9.15%)
Best Trade:
14.84 USD
Worst Trade:
-75.24 USD
Profitto lordo:
285.97 USD (764 493 pips)
Perdita lorda:
-247.06 USD (678 841 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (101.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.27 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.45%
Massimo carico di deposito:
22.49%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
115 (70.12%)
Short Trade:
49 (29.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-16.47 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-209.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.83 USD (5)
Crescita mensile:
9.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.10 USD
Massimale:
215.38 USD (40.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.38% (215.38 USD)
Per equità:
44.08% (206.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|55
|USOIL
|22
|ETHUSD
|4
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-14
|BTCUSD
|22
|USOIL
|24
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-21K
|BTCUSD
|100K
|USOIL
|1.2K
|ETHUSD
|5.3K
|USDJPY
|286
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.84 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +101.27 USD
Massima perdita consecutiva: -209.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Non ci sono recensioni
