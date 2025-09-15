SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Disciplined Trader
Md Nasir Uddin

The Disciplined Trader

Md Nasir Uddin
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
149 (90.85%)
Loss Trade:
15 (9.15%)
Best Trade:
14.84 USD
Worst Trade:
-75.24 USD
Profitto lordo:
285.97 USD (764 493 pips)
Perdita lorda:
-247.06 USD (678 841 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (101.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.27 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.45%
Massimo carico di deposito:
22.49%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
115 (70.12%)
Short Trade:
49 (29.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-16.47 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-209.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.83 USD (5)
Crescita mensile:
9.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.10 USD
Massimale:
215.38 USD (40.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.38% (215.38 USD)
Per equità:
44.08% (206.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 81
BTCUSD 55
USOIL 22
ETHUSD 4
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -14
BTCUSD 22
USOIL 24
ETHUSD 5
USDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -21K
BTCUSD 100K
USOIL 1.2K
ETHUSD 5.3K
USDJPY 286
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.84 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +101.27 USD
Massima perdita consecutiva: -209.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Disciplined Trader
30USD al mese
10%
0
0
USD
393
USD
2
0%
164
90%
88%
1.15
0.24
USD
45%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.