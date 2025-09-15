SegnaliSezioni
Cam Van Dao

Nu Tong Tai

Cam Van Dao
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
52 (52.52%)
Loss Trade:
47 (47.47%)
Best Trade:
32.29 USD
Worst Trade:
-65.78 USD
Profitto lordo:
478.32 USD (173 972 pips)
Perdita lorda:
-519.65 USD (216 860 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (61.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.47 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
25.73%
Massimo carico di deposito:
107.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
44 (44.44%)
Short Trade:
55 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
9.20 USD
Perdita media:
-11.06 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-72.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.13 USD (2)
Crescita mensile:
-20.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.22 USD
Massimale:
127.60 USD (49.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.77% (127.60 USD)
Per equità:
40.28% (93.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 98
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -33
EURUSD -8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -43K
EURUSD -83
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.29 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.05 USD
Massima perdita consecutiva: -72.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.07 × 15
Gió đông mang tiền tới

Cửa vàng tự mở ra

Tài lộc tràn như nước

Không gì cản nổi ta!

Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 06:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 04:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 04:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
