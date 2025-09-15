SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AAA666
Nan Wang

AAA666

Nan Wang
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -28%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
704
Profit Trade:
462 (65.62%)
Loss Trade:
242 (34.38%)
Best Trade:
103.01 USD
Worst Trade:
-334.01 USD
Profitto lordo:
2 387.29 USD (218 219 pips)
Perdita lorda:
-2 770.95 USD (344 042 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (18.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.19 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
68.39%
Massimo carico di deposito:
36.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
520 (73.86%)
Short Trade:
184 (26.14%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-11.45 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-23.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-354.11 USD (4)
Crescita mensile:
-58.20%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
383.66 USD
Massimale:
768.04 USD (128.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.23% (768.04 USD)
Per equità:
76.50% (806.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 576
CHCUSD 117
HK50 4
NZDUSD 3
GBPUSD 2
XAGUSD 1
USDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 247
CHCUSD -619
HK50 6
NZDUSD -6
GBPUSD -8
XAGUSD -3
USDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
CHCUSD -140K
HK50 4.3K
NZDUSD -266
GBPUSD -193
XAGUSD -139
USDCAD -21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.01 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.73 USD
Massima perdita consecutiva: -23.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 76
2025.10.13 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 07:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
A large drawdown may occur on the account again
