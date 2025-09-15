- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
704
Profit Trade:
462 (65.62%)
Loss Trade:
242 (34.38%)
Best Trade:
103.01 USD
Worst Trade:
-334.01 USD
Profitto lordo:
2 387.29 USD (218 219 pips)
Perdita lorda:
-2 770.95 USD (344 042 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (18.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.19 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
68.39%
Massimo carico di deposito:
36.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
520 (73.86%)
Short Trade:
184 (26.14%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-11.45 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-23.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-354.11 USD (4)
Crescita mensile:
-58.20%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
383.66 USD
Massimale:
768.04 USD (128.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.23% (768.04 USD)
Per equità:
76.50% (806.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|CHCUSD
|117
|HK50
|4
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|247
|CHCUSD
|-619
|HK50
|6
|NZDUSD
|-6
|GBPUSD
|-8
|XAGUSD
|-3
|USDCAD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|CHCUSD
|-140K
|HK50
|4.3K
|NZDUSD
|-266
|GBPUSD
|-193
|XAGUSD
|-139
|USDCAD
|-21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103.01 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.73 USD
Massima perdita consecutiva: -23.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 76
Non ci sono recensioni
