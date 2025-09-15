SegnaliSezioni
Khairul Ezrin Bin Rosli

FL CT

Khairul Ezrin Bin Rosli
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
476
Profit Trade:
345 (72.47%)
Loss Trade:
131 (27.52%)
Best Trade:
58.40 USD
Worst Trade:
-91.40 USD
Profitto lordo:
2 149.13 USD (10 154 649 pips)
Perdita lorda:
-2 333.46 USD (85 551 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (295.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.57 USD (78)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
2.48%
Massimo carico di deposito:
98.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
230 (48.32%)
Short Trade:
246 (51.68%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
6.23 USD
Perdita media:
-17.81 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-614.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-614.57 USD (17)
Crescita mensile:
-46.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
432.74 USD
Massimale:
1 017.60 USD (68.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.06% (1 017.60 USD)
Per equità:
42.11% (318.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_h 417
BTCUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_h -168
BTCUSD -9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_h -11K
BTCUSD -22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.40 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +295.57 USD
Massima perdita consecutiva: -614.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 07:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 07:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.28 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 06:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 14:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 04:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 01:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 01:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
