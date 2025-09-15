SegnaliSezioni
Luis Fernando Campos Machado

Macro 11447

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 38%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
62 (43.35%)
Loss Trade:
81 (56.64%)
Best Trade:
13.63 UST
Worst Trade:
-7.92 UST
Profitto lordo:
318.46 UST (31 978 pips)
Perdita lorda:
-287.37 UST (27 989 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (37.73 UST)
Massimo profitto consecutivo:
40.35 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
27.82%
Massimo carico di deposito:
35.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
107 (74.83%)
Short Trade:
36 (25.17%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.22 UST
Profitto medio:
5.14 UST
Perdita media:
-3.55 UST
Massime perdite consecutive:
6 (-23.34 UST)
Massima perdita consecutiva:
-23.34 UST (6)
Crescita mensile:
37.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.51 UST
Massimale:
52.22 UST (30.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.02% (52.10 UST)
Per equità:
8.71% (13.96 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.63 UST
Worst Trade: -8 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +37.73 UST
Massima perdita consecutiva: -23.34 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

