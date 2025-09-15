SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Macro 11593
Luis Fernando Campos Machado

Macro 11593

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
125 (55.55%)
Loss Trade:
100 (44.44%)
Best Trade:
15.37 UST
Worst Trade:
-11.02 UST
Profitto lordo:
433.28 UST (43 283 pips)
Perdita lorda:
-412.66 UST (39 965 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (52.03 UST)
Massimo profitto consecutivo:
52.03 UST (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
24.14%
Massimo carico di deposito:
65.26%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
119 (52.89%)
Short Trade:
106 (47.11%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.09 UST
Profitto medio:
3.47 UST
Perdita media:
-4.13 UST
Massime perdite consecutive:
7 (-30.10 UST)
Massima perdita consecutiva:
-30.10 UST (7)
Crescita mensile:
20.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.03 UST
Massimale:
68.54 UST (49.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.19% (68.24 UST)
Per equità:
18.73% (13.16 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.37 UST
Worst Trade: -11 UST
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +52.03 UST
Massima perdita consecutiva: -30.10 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
