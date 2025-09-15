- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 399
Profit Trade:
765 (54.68%)
Loss Trade:
634 (45.32%)
Best Trade:
26.73 USD
Worst Trade:
-53.16 USD
Profitto lordo:
1 926.53 USD (189 723 pips)
Perdita lorda:
-2 441.52 USD (239 892 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (77.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.03 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.06%
Massimo carico di deposito:
18.01%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
370 (26.45%)
Short Trade:
1 029 (73.55%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
2.52 USD
Perdita media:
-3.85 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-121.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.84 USD (25)
Crescita mensile:
-61.82%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
617.34 USD
Massimale:
626.71 USD (299.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.45% (626.71 USD)
Per equità:
23.00% (141.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1345
|AUDCAD
|51
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-530
|AUDCAD
|49
|USDJPY
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-52K
|AUDCAD
|2.1K
|USDJPY
|-518
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.73 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +77.03 USD
Massima perdita consecutiva: -121.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "easyMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
easyMarkets-Live
|0.71 × 764
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
69USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
635
USD
USD
3
98%
1 399
54%
97%
0.78
-0.37
USD
USD
68%
1:500