SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GONADRI
Mario Bellanco Vaquero

GONADRI

Mario Bellanco Vaquero
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 18%
VTMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 086
Profit Trade:
1 660 (79.57%)
Loss Trade:
426 (20.42%)
Best Trade:
30.55 USD
Worst Trade:
-60.98 USD
Profitto lordo:
2 950.75 USD (2 524 641 pips)
Perdita lorda:
-1 741.71 USD (152 759 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (19.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
59.44%
Massimo carico di deposito:
8.34%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
1045
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
17.02
Long Trade:
1 075 (51.53%)
Short Trade:
1 011 (48.47%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-40.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.98 USD (1)
Crescita mensile:
18.03%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
71.04 USD (1.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (71.16 USD)
Per equità:
23.83% (1 681.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 2074
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 118K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.55 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.29 USD
Massima perdita consecutiva: -40.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Live signal of pamm invest in vtmarkets. You can invest from €50 and withdraw whenever you want. write me of t. me/gonadripamm
Non ci sono recensioni
2025.09.15 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GONADRI
300USD al mese
18%
0
0
USD
8K
USD
3
97%
2 086
79%
59%
1.69
0.58
USD
24%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.