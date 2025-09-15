- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 086
Profit Trade:
1 660 (79.57%)
Loss Trade:
426 (20.42%)
Best Trade:
30.55 USD
Worst Trade:
-60.98 USD
Profitto lordo:
2 950.75 USD (2 524 641 pips)
Perdita lorda:
-1 741.71 USD (152 759 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (19.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
59.44%
Massimo carico di deposito:
8.34%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
1045
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
17.02
Long Trade:
1 075 (51.53%)
Short Trade:
1 011 (48.47%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-40.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.98 USD (1)
Crescita mensile:
18.03%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
71.04 USD (1.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (71.16 USD)
Per equità:
23.83% (1 681.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|2074
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-ECN
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-ECN
|118K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.55 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.29 USD
Massima perdita consecutiva: -40.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Live signal of pamm invest in vtmarkets. You can invest from €50 and withdraw whenever you want. write me of t. me/gonadripamm
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
18%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
3
97%
2 086
79%
59%
1.69
0.58
USD
USD
24%
1:500