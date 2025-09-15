SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Galchiha
Dmitriy Arabkin

Galchiha

Dmitriy Arabkin
0 recensioni
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 -64%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
105 (60.34%)
Loss Trade:
69 (39.66%)
Best Trade:
15 798.16 RUB
Worst Trade:
-9 980.82 RUB
Profitto lordo:
117 241.11 RUB (34 390 pips)
Perdita lorda:
-93 882.05 RUB (43 415 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 837.94 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
19 046.99 RUB (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.02%
Massimo carico di deposito:
122.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
99 (56.90%)
Short Trade:
75 (43.10%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
134.25 RUB
Profitto medio:
1 116.58 RUB
Perdita media:
-1 360.61 RUB
Massime perdite consecutive:
7 (-10 643.76 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-12 263.45 RUB (6)
Crescita mensile:
45.20%
Previsione annuale:
548.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 240.03 RUB
Massimale:
28 056.04 RUB (218.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.19% (27 594.87 RUB)
Per equità:
21.57% (9 794.42 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 155
USDJPYrfd 18
USDRUBrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 291
USDJPYrfd 113
USDRUBrfd -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -1.1K
USDJPYrfd 2.3K
USDRUBrfd -10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 798.16 RUB
Worst Trade: -9 981 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 837.94 RUB
Massima perdita consecutiva: -10 643.76 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торговля основными парами
Non ci sono recensioni
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 12:45
Trading operations on the account were performed for only 88 days. This comprises 10.14% of days out of the 868 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Galchiha
50USD al mese
-64%
0
0
USD
60K
RUB
126
0%
174
60%
94%
1.24
134.25
RUB
95%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.