Trade:
174
Profit Trade:
105 (60.34%)
Loss Trade:
69 (39.66%)
Best Trade:
15 798.16 RUB
Worst Trade:
-9 980.82 RUB
Profitto lordo:
117 241.11 RUB (34 390 pips)
Perdita lorda:
-93 882.05 RUB (43 415 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 837.94 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
19 046.99 RUB (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.02%
Massimo carico di deposito:
122.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
99 (56.90%)
Short Trade:
75 (43.10%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
134.25 RUB
Profitto medio:
1 116.58 RUB
Perdita media:
-1 360.61 RUB
Massime perdite consecutive:
7 (-10 643.76 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-12 263.45 RUB (6)
Crescita mensile:
45.20%
Previsione annuale:
548.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 240.03 RUB
Massimale:
28 056.04 RUB (218.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.19% (27 594.87 RUB)
Per equità:
21.57% (9 794.42 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|155
|USDJPYrfd
|18
|USDRUBrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|291
|USDJPYrfd
|113
|USDRUBrfd
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|-1.1K
|USDJPYrfd
|2.3K
|USDRUBrfd
|-10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 798.16 RUB
Worst Trade: -9 981 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 837.94 RUB
Massima perdita consecutiva: -10 643.76 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
