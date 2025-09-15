SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ZHUranwen168
Ran Wen Zhu

ZHUranwen168

Ran Wen Zhu
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -56%
ICMarketsSC-Live11
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
139 (59.91%)
Loss Trade:
93 (40.09%)
Best Trade:
88.50 USD
Worst Trade:
-53.40 USD
Profitto lordo:
1 026.54 USD (296 273 pips)
Perdita lorda:
-975.75 USD (403 590 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (53.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
74.94%
Massimo carico di deposito:
129.11%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
117 (50.43%)
Short Trade:
115 (49.57%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
7.39 USD
Perdita media:
-10.49 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-114.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.10 USD (8)
Crescita mensile:
-55.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
285.33 USD (65.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.20% (285.33 USD)
Per equità:
53.13% (151.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 152
XTIUSD 32
HK50 19
US500 16
BTCUSD 12
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 101
XTIUSD -44
HK50 -75
US500 103
BTCUSD -26
EURUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
XTIUSD -91
HK50 -59K
US500 11K
BTCUSD -70K
EURUSD -262
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.50 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +53.64 USD
Massima perdita consecutiva: -114.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2299
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 114
Tickmill-Live02
0.84 × 19
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.21 × 566
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 827
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live23
1.48 × 56
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 347
Axi-US02-Live
2.45 × 20
Tickmill-Live08
3.10 × 108
38 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 16:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZHUranwen168
30USD al mese
-56%
0
0
USD
31
USD
4
0%
232
59%
75%
1.05
0.22
USD
90%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.