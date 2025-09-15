- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
139 (59.91%)
Loss Trade:
93 (40.09%)
Best Trade:
88.50 USD
Worst Trade:
-53.40 USD
Profitto lordo:
1 026.54 USD (296 273 pips)
Perdita lorda:
-975.75 USD (403 590 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (53.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
74.94%
Massimo carico di deposito:
129.11%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
117 (50.43%)
Short Trade:
115 (49.57%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
7.39 USD
Perdita media:
-10.49 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-114.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.10 USD (8)
Crescita mensile:
-55.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
285.33 USD (65.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.20% (285.33 USD)
Per equità:
53.13% (151.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|XTIUSD
|32
|HK50
|19
|US500
|16
|BTCUSD
|12
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|101
|XTIUSD
|-44
|HK50
|-75
|US500
|103
|BTCUSD
|-26
|EURUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|XTIUSD
|-91
|HK50
|-59K
|US500
|11K
|BTCUSD
|-70K
|EURUSD
|-262
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.50 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +53.64 USD
Massima perdita consecutiva: -114.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2299
|
ICMarketsSC-Live09
|0.39 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.47 × 30
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 114
|
Tickmill-Live02
|0.84 × 19
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1204
|
ICMarketsSC-Live11
|1.21 × 566
|
ICMarketsSC-Live07
|1.30 × 827
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
ICMarketsSC-Live23
|1.48 × 56
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 331
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 347
|
Axi-US02-Live
|2.45 × 20
|
Tickmill-Live08
|3.10 × 108
38 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-56%
0
0
USD
USD
31
USD
USD
4
0%
232
59%
75%
1.05
0.22
USD
USD
90%
1:400