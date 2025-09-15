SegnaliSezioni
Boyu Ding

Dm222

Boyu Ding
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 792
Profit Trade:
1 327 (74.05%)
Loss Trade:
465 (25.95%)
Best Trade:
260.46 AUD
Worst Trade:
-184.50 AUD
Profitto lordo:
5 955.14 AUD (164 846 pips)
Perdita lorda:
-5 472.36 AUD (126 263 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (149.71 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
283.21 AUD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.50%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
906 (50.56%)
Short Trade:
886 (49.44%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.27 AUD
Profitto medio:
4.49 AUD
Perdita media:
-11.77 AUD
Massime perdite consecutive:
46 (-1 672.05 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 672.05 AUD (46)
Crescita mensile:
-6.84%
Previsione annuale:
-83.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
3 312.25 AUD (32.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.97% (3 312.25 AUD)
Per equità:
49.40% (3 759.04 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 447
EURUSD 382
USDJPY 378
GBPUSD 278
AUDNZD 231
AUDCAD 76
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 663
EURUSD 248
USDJPY 64
GBPUSD -10
AUDNZD -456
AUDCAD -142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 5.3K
EURUSD 23K
USDJPY 15K
GBPUSD 1.5K
AUDNZD -4.5K
AUDCAD -1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +260.46 AUD
Worst Trade: -185 AUD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 46
Massimo profitto consecutivo: +149.71 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 672.05 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
Armada-Live
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 35
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 4
RoboForex-Demo
0.00 × 3
TurnkeyFX-Live
0.09 × 11
Activtrades-Demo
0.18 × 22
ICMarkets-Live16
0.29 × 7
EuromarketFX-Live
0.31 × 401
ForexMart-RealServer
0.33 × 24
XM.COM-Real 17
0.35 × 117
ICMarkets-Live04
0.37 × 599
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
Alpari-ECN-Live
0.56 × 16
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
Tickmill-Live02
0.65 × 48
QTrade-5
0.67 × 3
ICMarkets-Live08
0.67 × 18
Pepperstone-Edge04
0.68 × 3366
201 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 05:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
