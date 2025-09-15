- Crescita
Trade:
1 792
Profit Trade:
1 327 (74.05%)
Loss Trade:
465 (25.95%)
Best Trade:
260.46 AUD
Worst Trade:
-184.50 AUD
Profitto lordo:
5 955.14 AUD (164 846 pips)
Perdita lorda:
-5 472.36 AUD (126 263 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (149.71 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
283.21 AUD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.50%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
906 (50.56%)
Short Trade:
886 (49.44%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.27 AUD
Profitto medio:
4.49 AUD
Perdita media:
-11.77 AUD
Massime perdite consecutive:
46 (-1 672.05 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 672.05 AUD (46)
Crescita mensile:
-6.84%
Previsione annuale:
-83.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
3 312.25 AUD (32.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.97% (3 312.25 AUD)
Per equità:
49.40% (3 759.04 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|447
|EURUSD
|382
|USDJPY
|378
|GBPUSD
|278
|AUDNZD
|231
|AUDCAD
|76
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|663
|EURUSD
|248
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|-10
|AUDNZD
|-456
|AUDCAD
|-142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|5.3K
|EURUSD
|23K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDNZD
|-4.5K
|AUDCAD
|-1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +260.46 AUD
Worst Trade: -185 AUD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 46
Massimo profitto consecutivo: +149.71 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 672.05 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 35
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Demo
|0.00 × 3
|
TurnkeyFX-Live
|0.09 × 11
|
Activtrades-Demo
|0.18 × 22
|
ICMarkets-Live16
|0.29 × 7
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 401
|
ForexMart-RealServer
|0.33 × 24
|
XM.COM-Real 17
|0.35 × 117
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 599
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
Alpari-ECN-Live
|0.56 × 16
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 48
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.67 × 18
|
Pepperstone-Edge04
|0.68 × 3366
