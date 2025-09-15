SegnaliSezioni
VLADIMIR PESKOV

Finam Test

VLADIMIR PESKOV
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -67%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
434 (79.92%)
Loss Trade:
109 (20.07%)
Best Trade:
766.24 RUB
Worst Trade:
-3 682.67 RUB
Profitto lordo:
34 664.12 RUB (41 947 pips)
Perdita lorda:
-52 031.99 RUB (59 858 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 788.03 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 788.03 RUB (37)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
79.71%
Massimo carico di deposito:
98.36%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
236 (43.46%)
Short Trade:
307 (56.54%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-31.99 RUB
Profitto medio:
79.87 RUB
Perdita media:
-477.36 RUB
Massime perdite consecutive:
10 (-9 805.09 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-11 650.31 RUB (5)
Crescita mensile:
23.22%
Previsione annuale:
281.78%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 371.96 RUB
Massimale:
24 418.52 RUB (110.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.83% (24 418.52 RUB)
Per equità:
29.97% (3 251.73 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.ffx 542
USDCHF.ffx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.ffx -295
USDCHF.ffx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.ffx -18K
USDCHF.ffx 422
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +766.24 RUB
Worst Trade: -3 683 RUB
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 788.03 RUB
Massima perdita consecutiva: -9 805.09 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

for test
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
A large drawdown may occur on the account again
Copia

