SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Steady Gold
Zhen Kong

Steady Gold

Zhen Kong
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Exness-Real9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
32 (82.05%)
Loss Trade:
7 (17.95%)
Best Trade:
55.93 USD
Worst Trade:
-79.22 USD
Profitto lordo:
205.73 USD (204 092 pips)
Perdita lorda:
-241.27 USD (237 743 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (91.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.09 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
58.35%
Massimo carico di deposito:
4.78%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
16 (41.03%)
Short Trade:
23 (58.97%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
6.43 USD
Perdita media:
-34.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-211.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.13 USD (3)
Crescita mensile:
-6.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.54 USD
Massimale:
211.13 USD (29.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.67% (211.13 USD)
Per equità:
27.32% (172.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 36
GBPUSDm 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -33
GBPUSDm -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -33K
GBPUSDm -210
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.93 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.09 USD
Massima perdita consecutiva: -211.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

稳健手工
Non ci sono recensioni
2025.09.19 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 13:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Steady Gold
30USD al mese
-7%
0
0
USD
0
USD
2
0%
39
82%
58%
0.85
-0.91
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.