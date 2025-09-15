- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
15 (39.47%)
Loss Trade:
23 (60.53%)
Best Trade:
60.15 USD
Worst Trade:
-108.00 USD
Profitto lordo:
352.51 USD (76 496 pips)
Perdita lorda:
-456.74 USD (62 563 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (75.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
23.69%
Massimo carico di deposito:
5.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
31 (81.58%)
Short Trade:
7 (18.42%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-2.74 USD
Profitto medio:
23.50 USD
Perdita media:
-19.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-131.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.83 USD (5)
Crescita mensile:
-3.47%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.70 USD
Massimale:
259.23 USD (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.40% (259.23 USD)
Per equità:
4.57% (141.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|-42
|GBPUSD
|-64
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-130
|GBPUSD
|-101
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.15 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +75.52 USD
Massima perdita consecutiva: -131.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.64 × 899
|
Exness-Real18
|2.06 × 78
|
Exness-Real16
|2.81 × 32
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
2
39%
38
39%
24%
0.77
-2.74
USD
USD
8%
1:500