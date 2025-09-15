SegnaliSezioni
Novi Ragil Saputra

NRScalping

Novi Ragil Saputra
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
15 (39.47%)
Loss Trade:
23 (60.53%)
Best Trade:
60.15 USD
Worst Trade:
-108.00 USD
Profitto lordo:
352.51 USD (76 496 pips)
Perdita lorda:
-456.74 USD (62 563 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (75.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
23.69%
Massimo carico di deposito:
5.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
31 (81.58%)
Short Trade:
7 (18.42%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-2.74 USD
Profitto medio:
23.50 USD
Perdita media:
-19.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-131.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.83 USD (5)
Crescita mensile:
-3.47%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.70 USD
Massimale:
259.23 USD (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.40% (259.23 USD)
Per equità:
4.57% (141.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
EURUSD 4
GBPUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
EURUSD -42
GBPUSD -64
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
EURUSD -130
GBPUSD -101
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.15 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +75.52 USD
Massima perdita consecutiva: -131.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.64 × 899
Exness-Real18
2.06 × 78
Exness-Real16
2.81 × 32
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.57 × 94
Exness-Real9
9.42 × 121
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 17:26
Share of trading days is too low
2025.09.16 17:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 16:26
Share of trading days is too low
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 03:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
