Segnali / MetaTrader 4 / Duck gtc xau forex
Hao Chen

Duck gtc xau forex

Hao Chen
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
GTCGlobalTrade-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
267
Profit Trade:
188 (70.41%)
Loss Trade:
79 (29.59%)
Best Trade:
117.30 USD
Worst Trade:
-474.58 USD
Profitto lordo:
2 058.09 USD (94 282 pips)
Perdita lorda:
-3 431.78 USD (104 057 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (148.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.19 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
85.79%
Massimo carico di deposito:
7.09%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
173
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
147 (55.06%)
Short Trade:
120 (44.94%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-5.14 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-43.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-567.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-567.63 USD (6)
Crescita mensile:
-13.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 555.32 USD
Massimale:
2 460.00 USD (22.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.56% (2 460.00 USD)
Per equità:
22.02% (1 927.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 244
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
EURCAD 2
GBPAUD 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.4K
GBPUSD -6
EURUSD 1
USDCHF 5
EURCAD 6
GBPAUD 3
GBPCAD 6
USDCAD -1
CADJPY -1
USDJPY 1
GBPNZD 3
EURJPY 18
AUDUSD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -15K
GBPUSD -205
EURUSD 448
USDCHF 387
EURCAD 819
GBPAUD 442
GBPCAD 815
USDCAD -191
CADJPY -70
USDJPY 141
GBPNZD 529
EURJPY 877
AUDUSD 305
GBPJPY 400
AUDCAD 437
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +117.30 USD
Worst Trade: -475 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +148.59 USD
Massima perdita consecutiva: -567.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

黄金外汇   1：1
2025.09.15 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.14 23:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.14 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 23:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.