- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
145 (85.29%)
Loss Trade:
25 (14.71%)
Best Trade:
144.80 USD
Worst Trade:
-168.55 USD
Profitto lordo:
3 541.85 USD (262 318 pips)
Perdita lorda:
-2 217.61 USD (151 826 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 114.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 273.14 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.91%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
179
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
90 (52.94%)
Short Trade:
80 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
7.79 USD
Profitto medio:
24.43 USD
Perdita media:
-88.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-354.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-565.77 USD (4)
Crescita mensile:
34.68%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 290.59 USD (24.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.89% (1 290.59 USD)
Per equità:
18.05% (2 193.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|EURUSD
|22
|EURJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|80
|EURJPY
|60
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|103K
|EURUSD
|6.1K
|EURJPY
|921
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +144.80 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 114.03 USD
Massima perdita consecutiva: -354.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 10
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 3
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 2
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 8
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 8
