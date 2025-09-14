SegnaliSezioni
Xiomara Almeida

Mariposita

Xiomara Almeida
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 35%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
145 (85.29%)
Loss Trade:
25 (14.71%)
Best Trade:
144.80 USD
Worst Trade:
-168.55 USD
Profitto lordo:
3 541.85 USD (262 318 pips)
Perdita lorda:
-2 217.61 USD (151 826 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 114.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 273.14 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.91%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
179
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
90 (52.94%)
Short Trade:
80 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
7.79 USD
Profitto medio:
24.43 USD
Perdita media:
-88.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-354.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-565.77 USD (4)
Crescita mensile:
34.68%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 290.59 USD (24.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.89% (1 290.59 USD)
Per equità:
18.05% (2 193.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 146
EURUSD 22
EURJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 80
EURJPY 60
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 103K
EURUSD 6.1K
EURJPY 921
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +144.80 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 114.03 USD
Massima perdita consecutiva: -354.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 10
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 2
NPBFX-Real
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 7
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
EGlobal-Cent1
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 4
XMTrading-Real 40
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 8
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 8
Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 18:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.14 23:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 23:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 22:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 22:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 22:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.