Segnali / MetaTrader 5 / DRAGON TRADER INTRADAY AUDUSD
Filippo Mugnaini

DRAGON TRADER INTRADAY AUDUSD

Filippo Mugnaini
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
1.56 EUR
Worst Trade:
-8.29 EUR
Profitto lordo:
8.60 EUR (217 pips)
Perdita lorda:
-18.50 EUR (995 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.74 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
17.88%
Massimo carico di deposito:
22.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
14 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.71 EUR
Profitto medio:
1.08 EUR
Perdita media:
-3.08 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-16.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.51 EUR (2)
Crescita mensile:
-8.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.52 EUR
Massimale:
16.79 EUR (14.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.61% (16.55 EUR)
Per equità:
35.67% (36.78 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -778
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.56 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.23 × 73
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 8
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
ClonTrader-Live
0.83 × 6
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.41 × 138
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.48 × 77
OctaFX-Real2
3.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.20 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
3.22 × 93
Exness-MT5Real10
3.25 × 4
Exness-MT5Real33
3.90 × 121
BabilFinancial-LIVE
4.00 × 1
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
FPMarketsLLC-Live
5.55 × 84
RoboForex-Pro
6.32 × 82
FBS-Real
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
10.00 × 2
Weltrade-Real
13.34 × 318
Non ci sono recensioni
2025.10.01 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 07:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Share of trading days is too low
2025.09.29 02:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Share of trading days is too low
2025.09.29 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 21:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 21:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 21:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
