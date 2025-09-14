- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
1.56 EUR
Worst Trade:
-8.29 EUR
Profitto lordo:
8.60 EUR (217 pips)
Perdita lorda:
-18.50 EUR (995 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.74 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
17.88%
Massimo carico di deposito:
22.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
14 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.71 EUR
Profitto medio:
1.08 EUR
Perdita media:
-3.08 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-16.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.51 EUR (2)
Crescita mensile:
-8.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.52 EUR
Massimale:
16.79 EUR (14.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.61% (16.55 EUR)
Per equità:
35.67% (36.78 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-778
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.56 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.51 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.23 × 73
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.41 × 138
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.48 × 77
|
OctaFX-Real2
|3.20 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|3.20 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.22 × 93
|
Exness-MT5Real10
|3.25 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.90 × 121
|
BabilFinancial-LIVE
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.25 × 48
|
FPMarketsLLC-Live
|5.55 × 84
|
RoboForex-Pro
|6.32 × 82
|
FBS-Real
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|10.00 × 2
|
Weltrade-Real
|13.34 × 318
Non ci sono recensioni
