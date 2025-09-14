SegnaliSezioni
Noman Ali

Huma

Noman Ali
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -71%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
114 (38.90%)
Loss Trade:
179 (61.09%)
Best Trade:
23.32 USD
Worst Trade:
-11.13 USD
Profitto lordo:
414.62 USD (454 822 pips)
Perdita lorda:
-399.41 USD (369 822 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (30.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.03 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
9.67%
Massimo carico di deposito:
116.38%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
155 (52.90%)
Short Trade:
138 (47.10%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-2.23 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-51.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.91 USD (20)
Crescita mensile:
19.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.16 USD
Massimale:
68.20 USD (12.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.35% (57.16 USD)
Per equità:
17.40% (10.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 292
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9
BTCUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 61K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.32 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +30.94 USD
Massima perdita consecutiva: -51.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.


Signal Detail:

1. Mostly trade XAU/USD and BTC/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

 

      Contacts:

      Feel free to contact me via WhatsApp: +971 524529883


      Non ci sono recensioni
      2025.10.13 03:43
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.10.08 07:33
      Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.30 18:37
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.30 17:28
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.30 16:28
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.26 17:08
      Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.23 19:21
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.23 18:21
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.15 10:45
      A large drawdown may occur on the account again
      2025.09.14 17:32
      This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
