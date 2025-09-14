SegnaliSezioni
Andre Junior

Slow Living 2

Andre Junior
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
9.99 USD
Worst Trade:
-4.88 USD
Profitto lordo:
24.08 USD (2 404 pips)
Perdita lorda:
-17.23 USD (1 722 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.99 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
91.79%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
6.02 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.05 USD (3)
Crescita mensile:
6.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.50 USD
Massimale:
13.05 USD (12.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.48% (13.05 USD)
Per equità:
5.80% (5.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 682
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.99 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.55 USD
Massima perdita consecutiva: -13.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 07:33
Share of trading days is too low
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.14 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.