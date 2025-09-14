SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / V5443 DW v210 M5 CCY12
Tak Fai Chan

V5443 DW v210 M5 CCY12

Tak Fai Chan
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
24 (64.86%)
Loss Trade:
13 (35.14%)
Best Trade:
28.58 USD
Worst Trade:
-9.53 USD
Profitto lordo:
77.93 USD (3 632 pips)
Perdita lorda:
-57.53 USD (4 484 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (7.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
88.48%
Massimo carico di deposito:
29.77%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
17 (45.95%)
Short Trade:
20 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.61 USD (3)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.61 USD (5.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (27.61 USD)
Per equità:
57.32% (251.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 5
AUDNZD 5
GBPCAD 4
NZDCHF 4
EURGBP 3
CADCHF 3
USDCAD 3
AUDCAD 3
NZDCAD 3
EURAUD 2
EURCAD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 4
AUDNZD 2
GBPCAD 5
NZDCHF 1
EURGBP 1
CADCHF 1
USDCAD 2
AUDCAD 2
NZDCAD 0
EURAUD 0
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -12
AUDNZD -359
GBPCAD 319
NZDCHF -1.1K
EURGBP -40
CADCHF 84
USDCAD 134
AUDCAD 325
NZDCAD -521
EURAUD 37
EURCAD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.58 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.03 USD
Massima perdita consecutiva: -27.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.30 × 223
RoboForex-Pro-4
0.39 × 153
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.54 × 50
RoboForex-Pro-6
0.72 × 410
RoboForex-Pro-5
0.94 × 349
VantageInternational-Live 9
4.17 × 273
2025.10.01 14:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 06:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 16:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 09:28
Share of trading days is too low
2025.09.17 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.14 15:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 15:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 15:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 15:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
V5443 DW v210 M5 CCY12
30USD al mese
5%
0
0
USD
440
USD
3
100%
37
64%
88%
1.35
0.55
USD
57%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.