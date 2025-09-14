- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
24 (64.86%)
Loss Trade:
13 (35.14%)
Best Trade:
28.58 USD
Worst Trade:
-9.53 USD
Profitto lordo:
77.93 USD (3 632 pips)
Perdita lorda:
-57.53 USD (4 484 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (7.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
88.48%
Massimo carico di deposito:
29.77%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
17 (45.95%)
Short Trade:
20 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.61 USD (3)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.61 USD (5.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (27.61 USD)
Per equità:
57.32% (251.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|5
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|4
|NZDCHF
|4
|EURGBP
|3
|CADCHF
|3
|USDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|0
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-12
|AUDNZD
|-359
|GBPCAD
|319
|NZDCHF
|-1.1K
|EURGBP
|-40
|CADCHF
|84
|USDCAD
|134
|AUDCAD
|325
|NZDCAD
|-521
|EURAUD
|37
|EURCAD
|219
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.58 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.03 USD
Massima perdita consecutiva: -27.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.30 × 223
|
RoboForex-Pro-4
|0.39 × 153
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.54 × 50
|
RoboForex-Pro-6
|0.72 × 410
|
RoboForex-Pro-5
|0.94 × 349
|
VantageInternational-Live 9
|4.17 × 273
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
440
USD
USD
3
100%
37
64%
88%
1.35
0.55
USD
USD
57%
1:500