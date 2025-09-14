- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
120 (48.58%)
Loss Trade:
127 (51.42%)
Best Trade:
411.30 USD
Worst Trade:
-207.26 USD
Profitto lordo:
9 033.24 USD (503 383 pips)
Perdita lorda:
-7 476.45 USD (419 399 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (673.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 728.48 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.26%
Massimo carico di deposito:
154.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
189 (76.52%)
Short Trade:
58 (23.48%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
6.30 USD
Profitto medio:
75.28 USD
Perdita media:
-58.87 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 060.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 544.13 USD (15)
Crescita mensile:
2.31%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.22 USD
Massimale:
2 108.59 USD (39.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.73% (2 108.59 USD)
Per equità:
38.65% (771.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|EURUSD
|50
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|9
|AUDUSD
|8
|ETHUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|EURUSD
|-281
|USDJPY
|161
|BTCUSD
|98
|AUDUSD
|20
|ETHUSD
|-154
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|-688
|USDJPY
|1K
|BTCUSD
|-31K
|AUDUSD
|-19
|ETHUSD
|-3.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +411.30 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +673.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1 060.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
14%
247
48%
82%
1.20
6.30
USD
USD
75%
1:200