Duo Ming Sun

Moerben

Duo Ming Sun
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
120 (48.58%)
Loss Trade:
127 (51.42%)
Best Trade:
411.30 USD
Worst Trade:
-207.26 USD
Profitto lordo:
9 033.24 USD (503 383 pips)
Perdita lorda:
-7 476.45 USD (419 399 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (673.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 728.48 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.26%
Massimo carico di deposito:
154.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
189 (76.52%)
Short Trade:
58 (23.48%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
6.30 USD
Profitto medio:
75.28 USD
Perdita media:
-58.87 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 060.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 544.13 USD (15)
Crescita mensile:
2.31%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.22 USD
Massimale:
2 108.59 USD (39.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.73% (2 108.59 USD)
Per equità:
38.65% (771.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 153
EURUSD 50
USDJPY 20
BTCUSD 9
AUDUSD 8
ETHUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
EURUSD -281
USDJPY 161
BTCUSD 98
AUDUSD 20
ETHUSD -154
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 119K
EURUSD -688
USDJPY 1K
BTCUSD -31K
AUDUSD -19
ETHUSD -3.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +411.30 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +673.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1 060.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Non ci sono recensioni
2025.10.13 16:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 07:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 21:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
