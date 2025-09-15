SegnaliSezioni
Ahmed Elhelaly

Trading Snake

Ahmed Elhelaly
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Axi-US07-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
40 (74.07%)
Loss Trade:
14 (25.93%)
Best Trade:
5.48 USD
Worst Trade:
-11.36 USD
Profitto lordo:
73.93 USD (7 365 pips)
Perdita lorda:
-79.62 USD (7 955 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.50 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
3.94%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
27 (50.00%)
Short Trade:
27 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-5.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.69 USD (2)
Crescita mensile:
-3.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.07 USD
Massimale:
39.14 USD (7.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.30% (39.14 USD)
Per equità:
1.62% (8.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
AUDCAD 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -6
AUDCAD 0
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -629
AUDCAD 34
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.48 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.90 USD
Massima perdita consecutiva: -5.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.70 × 235
Axi-US07-Live
0.73 × 40
RoboForex-ECN-2
0.78 × 257
Axi-US06-Live
3.02 × 559
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.56 × 34
Low risk, low profit. Safety and capital protection first
Non ci sono recensioni
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 07:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
