- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
40 (74.07%)
Loss Trade:
14 (25.93%)
Best Trade:
5.48 USD
Worst Trade:
-11.36 USD
Profitto lordo:
73.93 USD (7 365 pips)
Perdita lorda:
-79.62 USD (7 955 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.50 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
3.94%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
27 (50.00%)
Short Trade:
27 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-5.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.69 USD (2)
Crescita mensile:
-3.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.07 USD
Massimale:
39.14 USD (7.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.30% (39.14 USD)
Per equità:
1.62% (8.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-629
|AUDCAD
|34
|EURUSD
|5
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.48 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.90 USD
Massima perdita consecutiva: -5.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Valutrades-Real-HK
|0.07 × 139
Exness-Real7
|0.60 × 230
RoboForex-ECN
|0.70 × 235
Axi-US07-Live
|0.73 × 40
RoboForex-ECN-2
|0.78 × 257
Axi-US06-Live
|3.02 × 559
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.56 × 34
Low risk, low profit. Safety and capital protection first
