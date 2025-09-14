- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
130 (73.03%)
Loss Trade:
48 (26.97%)
Best Trade:
19.93 USD
Worst Trade:
-21.57 USD
Profitto lordo:
317.04 USD (356 702 pips)
Perdita lorda:
-349.26 USD (365 703 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (37.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.08 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
28.81%
Massimo carico di deposito:
41.13%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
88 (49.44%)
Short Trade:
90 (50.56%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-7.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.02 USD (2)
Crescita mensile:
-16.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.62 USD
Massimale:
90.13 USD (41.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.92% (90.13 USD)
Per equità:
11.73% (18.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|BTCUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-10
|BTCUSD
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|-35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.93 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.08 USD
Massima perdita consecutiva: -18.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real18
|1.94 × 79
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
167
USD
USD
3
100%
178
73%
29%
0.90
-0.18
USD
USD
42%
1:500