SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / My5108
Yong Lian Ning

My5108

Yong Lian Ning
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 417%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23 946
Profit Trade:
15 600 (65.14%)
Loss Trade:
8 346 (34.85%)
Best Trade:
4 539.09 USD
Worst Trade:
-7 495.92 USD
Profitto lordo:
578 459.70 USD (5 461 583 pips)
Perdita lorda:
-429 976.88 USD (5 364 875 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (353.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 990.53 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.87%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1150
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.56
Long Trade:
11 086 (46.30%)
Short Trade:
12 860 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
6.20 USD
Profitto medio:
37.08 USD
Perdita media:
-51.52 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 910.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 883.47 USD (4)
Crescita mensile:
6.34%
Previsione annuale:
76.98%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 030.22 USD
Massimale:
19 647.07 USD (35.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.33% (19 647.07 USD)
Per equità:
2.17% (2 419.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23946
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 148K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 99K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 539.09 USD
Worst Trade: -7 496 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +353.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 910.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

多策略对哦 
Non ci sono recensioni
2025.09.14 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
My5108
30USD al mese
417%
0
0
USD
118K
USD
50
99%
23 946
65%
100%
1.34
6.20
USD
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.