Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
16.59 USD
Worst Trade:
-21.71 USD
Profitto lordo:
109.01 USD (10 891 pips)
Perdita lorda:
-30.22 USD (3 022 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (93.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.99 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
51.47%
Massimo carico di deposito:
14.73%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.61
Long Trade:
19 (95.00%)
Short Trade:
1 (5.00%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
3.94 USD
Profitto medio:
6.41 USD
Perdita media:
-10.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.22 USD (3)
Crescita mensile:
15.75%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.22 USD (5.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (30.22 USD)
Per equità:
16.00% (91.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.59 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +93.99 USD
Massima perdita consecutiva: -30.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
579
USD
USD
2
75%
20
85%
51%
3.60
3.94
USD
USD
16%
1:500