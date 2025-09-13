- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
9 (42.85%)
Loss Trade:
12 (57.14%)
Best Trade:
20.18 USD
Worst Trade:
-38.97 USD
Profitto lordo:
38.04 USD (30 359 pips)
Perdita lorda:
-116.78 USD (66 466 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (6.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.18 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
32.22%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
20 (95.24%)
Short Trade:
1 (4.76%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-3.75 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-9.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-27.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.97 USD (1)
Crescita mensile:
-13.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.81 USD
Massimale:
86.06 USD (14.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.49% (86.02 USD)
Per equità:
6.97% (38.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50
|11
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50
|-51
|XAUUSD
|-9
|GBPUSD
|-18
|BTCUSD
|0
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50
|-37K
|XAUUSD
|-499
|GBPUSD
|-594
|BTCUSD
|2.5K
|EURUSD
|38
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.18 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.75 USD
Massima perdita consecutiva: -27.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live09
|0.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|0.47 × 30
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1214
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 2018
|
ICMarketsSC-Live23
|1.38 × 60
|
ICMarketsSC-Live11
|1.49 × 618
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.09 × 360
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 351
|
ICMarketsSC-Live12
|2.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
|
ICMarkets-Live06
|2.97 × 156
