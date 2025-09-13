SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cui Ning Three
Ning Cui

Cui Ning Three

Ning Cui
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
9 (42.85%)
Loss Trade:
12 (57.14%)
Best Trade:
20.18 USD
Worst Trade:
-38.97 USD
Profitto lordo:
38.04 USD (30 359 pips)
Perdita lorda:
-116.78 USD (66 466 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (6.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.18 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
32.22%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
20 (95.24%)
Short Trade:
1 (4.76%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-3.75 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-9.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-27.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.97 USD (1)
Crescita mensile:
-13.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.81 USD
Massimale:
86.06 USD (14.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.49% (86.02 USD)
Per equità:
6.97% (38.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 11
XAUUSD 5
GBPUSD 3
BTCUSD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 -51
XAUUSD -9
GBPUSD -18
BTCUSD 0
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 -37K
XAUUSD -499
GBPUSD -594
BTCUSD 2.5K
EURUSD 38
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.18 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.75 USD
Massima perdita consecutiva: -27.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
ICMarketsSC-Live09
0.42 × 38
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 115
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1214
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 2018
ICMarketsSC-Live23
1.38 × 60
ICMarketsSC-Live11
1.49 × 618
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.09 × 360
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 351
ICMarketsSC-Live12
2.29 × 7
Axi-US06-Live
2.59 × 32
AdmiralMarkets-Live
2.67 × 3
ICMarkets-Live06
2.97 × 156
40 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.13 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 17:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.13 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.