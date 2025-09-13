- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
30 (90.90%)
Loss Trade:
3 (9.09%)
Best Trade:
8.10 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
74.79 USD (56 494 pips)
Perdita lorda:
-11.28 USD (11 014 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (47.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.58 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.69%
Massimo carico di deposito:
6.65%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
11.28
Long Trade:
20 (60.61%)
Short Trade:
13 (39.39%)
Fattore di profitto:
6.63
Profitto previsto:
1.92 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-3.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.63 USD (1)
Crescita mensile:
12.70%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.63 USD
Massimale:
5.63 USD (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.92% (5.13 USD)
Per equità:
1.08% (6.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|45K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.10 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.58 USD
Massima perdita consecutiva: -5.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Target monthly profit more than 10%
Maximum drawdown 20%
Every trade use stop loss
Mindful Trading: Overcome your emotions for consistent profits!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
564
USD
USD
4
6%
33
90%
1%
6.63
1.92
USD
USD
1%
1:200