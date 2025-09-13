- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
20.65 USD
Worst Trade:
-20.86 USD
Profitto lordo:
118.11 USD (59 052 pips)
Perdita lorda:
-142.61 USD (71 309 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (56.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
9.02%
Massimo carico di deposito:
20.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-1.88 USD
Profitto medio:
19.69 USD
Perdita media:
-20.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-102.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.11 USD (5)
Crescita mensile:
-12.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.50 USD
Massimale:
102.11 USD (36.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.78% (102.11 USD)
Per equità:
8.38% (16.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.65 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.25 USD
Massima perdita consecutiva: -102.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.07 × 15
