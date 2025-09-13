- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
26 (89.65%)
Loss Trade:
3 (10.34%)
Best Trade:
412.16 USD
Worst Trade:
-662.31 USD
Profitto lordo:
4 643.53 USD (120 427 pips)
Perdita lorda:
-1 241.87 USD (39 294 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 898.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 898.49 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
5.80%
Massimo carico di deposito:
60.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.14
Long Trade:
19 (65.52%)
Short Trade:
10 (34.48%)
Fattore di profitto:
3.74
Profitto previsto:
117.30 USD
Profitto medio:
178.60 USD
Perdita media:
-413.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-662.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-662.31 USD (1)
Crescita mensile:
73.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
662.31 USD (14.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.77% (662.31 USD)
Per equità:
23.31% (933.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +412.16 USD
Worst Trade: -662 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 898.49 USD
Massima perdita consecutiva: -662.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
