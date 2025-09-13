SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sigma GU H4
Ahmed Furqan

Sigma GU H4

Ahmed Furqan
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
25 (58.13%)
Loss Trade:
18 (41.86%)
Best Trade:
240.79 USD
Worst Trade:
-216.80 USD
Profitto lordo:
401.95 USD (4 777 pips)
Perdita lorda:
-389.59 USD (8 631 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (32.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
41.70%
Massimo carico di deposito:
4.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
20 (46.51%)
Short Trade:
23 (53.49%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
16.08 USD
Perdita media:
-21.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-231.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-231.76 USD (2)
Crescita mensile:
8.35%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
232.39 USD
Massimale:
243.57 USD (47.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.58% (228.05 USD)
Per equità:
2.75% (21.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240.79 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.07 USD
Massima perdita consecutiva: -231.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.07 × 184
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
Exness-MT5Real
3.75 × 63
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 1
Exness-MT5Real3
4.50 × 8
XBTFX-MetaTrader5
6.38 × 8
This account uses SIGMA EA GUH4 setfile
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
