Trade:
43
Profit Trade:
25 (58.13%)
Loss Trade:
18 (41.86%)
Best Trade:
240.79 USD
Worst Trade:
-216.80 USD
Profitto lordo:
401.95 USD (4 777 pips)
Perdita lorda:
-389.59 USD (8 631 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (32.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
41.70%
Massimo carico di deposito:
4.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
20 (46.51%)
Short Trade:
23 (53.49%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
16.08 USD
Perdita media:
-21.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-231.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-231.76 USD (2)
Crescita mensile:
8.35%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
232.39 USD
Massimale:
243.57 USD (47.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.58% (228.05 USD)
Per equità:
2.75% (21.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +240.79 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.07 USD
Massima perdita consecutiva: -231.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.07 × 184
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
|
Darwinex-Live
|3.17 × 6
|
Exness-MT5Real
|3.75 × 63
|
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.50 × 8
|
XBTFX-MetaTrader5
|6.38 × 8
