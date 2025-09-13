- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
14 (87.50%)
Loss Trade:
2 (12.50%)
Best Trade:
16.59 USD
Worst Trade:
-13.92 USD
Profitto lordo:
51.16 USD (1 565 pips)
Perdita lorda:
-22.38 USD (1 086 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (47.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.92 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
3.72%
Massimo carico di deposito:
2.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-11.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.92 USD (1)
Crescita mensile:
4.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.71 USD
Massimale:
15.53 USD (3.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (14.06 USD)
Per equità:
0.71% (3.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|29
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|479
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|0.16 × 49
|
Exness-MT5Real3
|1.11 × 9
|
XBTFX-MetaTrader5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|4.67 × 15
This account is using SIGMA EA eu H6 setfile.
