Ouyang Chonghua

Funding888

Ouyang Chonghua
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FundedNext-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
32 (42.66%)
Loss Trade:
43 (57.33%)
Best Trade:
164.00 USD
Worst Trade:
-191.01 USD
Profitto lordo:
1 441.77 USD (6 977 pips)
Perdita lorda:
-2 041.87 USD (6 084 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (411.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
411.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
37.95%
Massimo carico di deposito:
67.64%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
60 (80.00%)
Short Trade:
15 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-8.00 USD
Profitto medio:
45.06 USD
Perdita media:
-47.49 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-660.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-660.40 USD (9)
Crescita mensile:
-10.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
600.10 USD
Massimale:
1 073.74 USD (16.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.59% (1 073.74 USD)
Per equità:
2.53% (157.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 29
EURUSD 15
USDJPY 14
XAUUSD 10
AUDNZD 3
NZDUSD 2
GBPJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -112
EURUSD -139
USDJPY -466
XAUUSD 137
AUDNZD -44
NZDUSD 19
GBPJPY -1
USDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -409
EURUSD -77
USDJPY -587
XAUUSD 1.8K
AUDNZD 22
NZDUSD 97
GBPJPY -12
USDCAD 24
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.00 USD
Worst Trade: -191 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +411.60 USD
Massima perdita consecutiva: -660.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

intraday trading not EA.
Non ci sono recensioni
2025.09.16 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 09:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
