- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
37 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
21.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
205.06 USD (205 038 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
37 (205.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.06 USD (37)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
42.66%
Massimo carico di deposito:
7.38%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
37 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.54 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
41.01%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.04% (79.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.07 × 15
EA Based Volume + RSI Trading.
Minimum Balance is $300.
Pair XAUUSD, Buy Only, Max 2 Position, No Martingale.
Exit on profit only.
Non ci sono recensioni
