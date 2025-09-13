- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
54 (87.09%)
Loss Trade:
8 (12.90%)
Best Trade:
338.00 THB
Worst Trade:
-313.12 THB
Profitto lordo:
4 843.38 THB (765 850 pips)
Perdita lorda:
-1 006.31 THB (157 150 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (2 721.91 THB)
Massimo profitto consecutivo:
2 721.91 THB (31)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
8.26%
Massimo carico di deposito:
17.38%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
9.28
Long Trade:
29 (46.77%)
Short Trade:
33 (53.23%)
Fattore di profitto:
4.81
Profitto previsto:
61.89 THB
Profitto medio:
89.69 THB
Perdita media:
-125.79 THB
Massime perdite consecutive:
2 (-413.45 THB)
Massima perdita consecutiva:
-413.45 THB (2)
Crescita mensile:
3.13%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 THB
Massimale:
413.45 THB (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.33% (413.45 THB)
Per equità:
0.97% (1 216.26 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|609K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +338.00 THB
Worst Trade: -313 THB
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 721.91 THB
Massima perdita consecutiva: -413.45 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
128K
THB
THB
3
6%
62
87%
8%
4.81
61.89
THB
THB
1%
1:500