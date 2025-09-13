- Crescita
Trade:
5 029
Profit Trade:
3 348 (66.57%)
Loss Trade:
1 681 (33.43%)
Best Trade:
926.50 USD
Worst Trade:
-635.20 USD
Profitto lordo:
75 169.19 USD (1 757 543 pips)
Perdita lorda:
-56 483.81 USD (1 772 369 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 220.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 220.03 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
74.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.45
Long Trade:
2 591 (51.52%)
Short Trade:
2 438 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
3.72 USD
Profitto medio:
22.45 USD
Perdita media:
-33.60 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-677.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 896.52 USD (8)
Crescita mensile:
16.77%
Previsione annuale:
203.53%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.16 USD
Massimale:
2 896.52 USD (17.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.90% (2 896.52 USD)
Per equità:
77.47% (8 122.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|5029
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|-14K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
For me, trading is not about "how much I want to earn," but rather "how much I can afford to lose." By making peace with the market and letting go of the obsession with specific targets, I focus solely on the certainty of the process and the soundness of the logic. The results, in turn, will follow naturally.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
386%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
63
96%
5 029
66%
100%
1.33
3.72
USD
USD
77%
1:400