SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stable happiness
Qing Tang Yang

Stable happiness

Qing Tang Yang
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 386%
MaxainGroup-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 029
Profit Trade:
3 348 (66.57%)
Loss Trade:
1 681 (33.43%)
Best Trade:
926.50 USD
Worst Trade:
-635.20 USD
Profitto lordo:
75 169.19 USD (1 757 543 pips)
Perdita lorda:
-56 483.81 USD (1 772 369 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 220.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 220.03 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
74.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.45
Long Trade:
2 591 (51.52%)
Short Trade:
2 438 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
3.72 USD
Profitto medio:
22.45 USD
Perdita media:
-33.60 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-677.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 896.52 USD (8)
Crescita mensile:
16.77%
Previsione annuale:
203.53%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.16 USD
Massimale:
2 896.52 USD (17.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.90% (2 896.52 USD)
Per equità:
77.47% (8 122.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 5029
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro -14K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +926.50 USD
Worst Trade: -635 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 220.03 USD
Massima perdita consecutiva: -677.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxainGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For me, trading is not about "how much I want to earn," but rather "how much I can afford to lose." By making peace with the market and letting go of the obsession with specific targets, I focus solely on the certainty of the process and the soundness of the logic. The results, in turn, will follow naturally.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stable happiness
999USD al mese
386%
0
0
USD
21K
USD
63
96%
5 029
66%
100%
1.33
3.72
USD
77%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.