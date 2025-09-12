SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi

Imperium Pattern EA

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
10.20 EUR
Worst Trade:
-6.56 EUR
Profitto lordo:
21.47 EUR (1 888 pips)
Perdita lorda:
-13.19 EUR (810 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (6.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
10.20 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
47.50%
Massimo carico di deposito:
43.15%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.04 EUR
Profitto medio:
4.29 EUR
Perdita media:
-4.40 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-6.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.56 EUR (1)
Crescita mensile:
4.14%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.97 EUR
Massimale:
6.56 EUR (3.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.21% (6.56 EUR)
Per equità:
3.11% (6.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 3
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -1
NZDUSD 5
AUDUSD 5
USDCAD 3
NZDCAD -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -60
NZDUSD 548
AUDUSD 490
USDCAD 402
NZDCAD -302
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.20 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.56 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of trading days is too low
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 19:11
Share of trading days is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 21:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 21:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 21:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 21:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 21:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Imperium Pattern EA
30USD al mese
4%
0
0
USD
208
EUR
3
87%
8
62%
48%
1.62
1.04
EUR
3%
1:30
