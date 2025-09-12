- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
53.64 USD
Worst Trade:
-22.36 USD
Profitto lordo:
98.52 USD (1 084 650 pips)
Perdita lorda:
-23.15 USD (137 100 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (77.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.03 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
93.37%
Massimo carico di deposito:
4.74%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.26
Profitto previsto:
9.42 USD
Profitto medio:
16.42 USD
Perdita media:
-11.58 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.36 USD (1)
Crescita mensile:
15.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.36 USD (3.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.80% (22.36 USD)
Per equità:
30.06% (154.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|948K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.64 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +77.03 USD
Massima perdita consecutiva: -22.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 667
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.23 × 193
|
VantageInternational-Live 4
|3108.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7984.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
15%
0
0
USD
USD
575
USD
USD
3
100%
8
75%
93%
4.25
9.42
USD
USD
30%
1:500