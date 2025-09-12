- Crescita
Trade:
24
Profit Trade:
11 (45.83%)
Loss Trade:
13 (54.17%)
Best Trade:
3.30 USD
Worst Trade:
-3.35 USD
Profitto lordo:
9.51 USD (2 377 pips)
Perdita lorda:
-10.64 USD (2 656 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.13 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.58%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
12 (50.00%)
Short Trade:
12 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-0.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.86 USD (4)
Crescita mensile:
-1.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
6.08 USD (5.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.66% (5.90 USD)
Per equità:
3.37% (3.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-279
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.30 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4.13 USD
Massima perdita consecutiva: -5.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Trading.comMarkets-MT5
|9.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
2
100%
24
45%
100%
0.89
-0.05
USD
USD
6%
1:1