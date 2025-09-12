- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
226 (77.39%)
Loss Trade:
66 (22.60%)
Best Trade:
81.90 USD
Worst Trade:
-57.99 USD
Profitto lordo:
1 801.03 USD (2 105 118 pips)
Perdita lorda:
-1 101.34 USD (2 143 586 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (120.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.31 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.20%
Massimo carico di deposito:
27.60%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
72 (24.66%)
Short Trade:
220 (75.34%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
2.40 USD
Profitto medio:
7.97 USD
Perdita media:
-16.69 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-368.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-368.89 USD (11)
Crescita mensile:
1.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
508.80 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (498.60 USD)
Per equità:
2.50% (1 272.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|179
|BTCUSD.h
|111
|GBPUSD.h
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.h
|730
|BTCUSD.h
|-29
|GBPUSD.h
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.h
|8.2K
|BTCUSD.h
|-47K
|GBPUSD.h
|-71
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.90 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +120.43 USD
Massima perdita consecutiva: -368.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Corretora Hantec
Ativo: BTCUSD + XAUUSD
Time: H1
Lote: 0.01
Saldo: $500.00
Plataforma: MT4 Conta PRO
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
2
3
USD
USD
51K
USD
USD
2
99%
292
77%
86%
1.63
2.40
USD
USD
2%
1:50