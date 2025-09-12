SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hantec 50K
Celso Sales Rosa

Hantec 50K

Celso Sales Rosa
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
2 / 3 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
HantecMarkets-Server3
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
226 (77.39%)
Loss Trade:
66 (22.60%)
Best Trade:
81.90 USD
Worst Trade:
-57.99 USD
Profitto lordo:
1 801.03 USD (2 105 118 pips)
Perdita lorda:
-1 101.34 USD (2 143 586 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (120.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.31 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.20%
Massimo carico di deposito:
27.60%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
72 (24.66%)
Short Trade:
220 (75.34%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
2.40 USD
Profitto medio:
7.97 USD
Perdita media:
-16.69 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-368.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-368.89 USD (11)
Crescita mensile:
1.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
508.80 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (498.60 USD)
Per equità:
2.50% (1 272.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.h 179
BTCUSD.h 111
GBPUSD.h 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.h 730
BTCUSD.h -29
GBPUSD.h -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.h 8.2K
BTCUSD.h -47K
GBPUSD.h -71
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.90 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +120.43 USD
Massima perdita consecutiva: -368.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Corretora Hantec

Ativo: BTCUSD + XAUUSD

Time: H1

Lote: 0.01

Saldo: $500.00

Plataforma: MT4 Conta PRO

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hantec 50K
30USD al mese
1%
2
3
USD
51K
USD
2
99%
292
77%
86%
1.63
2.40
USD
2%
1:50
