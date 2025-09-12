- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
60 (86.95%)
Loss Trade:
9 (13.04%)
Best Trade:
4.90 USD
Worst Trade:
-8.53 USD
Profitto lordo:
70.62 USD (23 913 pips)
Perdita lorda:
-22.08 USD (2 143 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (28.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.57 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
3.98%
Massimo carico di deposito:
13.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
18 (26.09%)
Short Trade:
51 (73.91%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-2.45 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.94 USD (2)
Crescita mensile:
49.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.31 USD
Massimale:
10.94 USD (10.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.41% (10.94 USD)
Per equità:
9.99% (14.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|47
|BTCUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3K
|BTCUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.90 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.57 USD
Massima perdita consecutiva: -10.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAU trading strategy, analysis base on DOW Theory and entry using PriceAction
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
49%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
3
0%
69
86%
4%
3.19
0.70
USD
USD
10%
1:500