- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
38 (39.58%)
Loss Trade:
58 (60.42%)
Best Trade:
101.70 USD
Worst Trade:
-180.90 USD
Profitto lordo:
803.11 USD (535 141 pips)
Perdita lorda:
-1 131.58 USD (388 799 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (174.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
91.57%
Massimo carico di deposito:
92.34%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
62 (64.58%)
Short Trade:
34 (35.42%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-3.42 USD
Profitto medio:
21.13 USD
Perdita media:
-19.51 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-277.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-277.80 USD (13)
Crescita mensile:
-73.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
346.22 USD
Massimale:
613.94 USD (131.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.89% (613.89 USD)
Per equità:
40.21% (186.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|XAGUSD
|15
|XTIUSD
|14
|BITCOIN
|11
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|COPPER
|4
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-652
|XAGUSD
|179
|XTIUSD
|79
|BITCOIN
|11
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|-20
|COPPER
|36
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|XAGUSD
|636
|XTIUSD
|7.2K
|BITCOIN
|146K
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|-508
|COPPER
|401
|USDJPY
|698
|GBPJPY
|-140
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.70 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +174.74 USD
Massima perdita consecutiva: -277.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AUSCommercial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSCommercial-Live
|3.04 × 2065
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.73 × 84
31USD al mese
-73%
0
0
USD
USD
172
USD
USD
2
0%
96
39%
92%
0.70
-3.42
USD
USD
80%
1:500