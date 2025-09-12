SegnaliSezioni
Jun Zhang

ZJ trading system

Jun Zhang
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 -73%
AUSCommercial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
38 (39.58%)
Loss Trade:
58 (60.42%)
Best Trade:
101.70 USD
Worst Trade:
-180.90 USD
Profitto lordo:
803.11 USD (535 141 pips)
Perdita lorda:
-1 131.58 USD (388 799 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (174.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
91.57%
Massimo carico di deposito:
92.34%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
62 (64.58%)
Short Trade:
34 (35.42%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-3.42 USD
Profitto medio:
21.13 USD
Perdita media:
-19.51 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-277.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-277.80 USD (13)
Crescita mensile:
-73.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
346.22 USD
Massimale:
613.94 USD (131.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.89% (613.89 USD)
Per equità:
40.21% (186.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
XAGUSD 15
XTIUSD 14
BITCOIN 11
GBPUSD 6
EURUSD 5
COPPER 4
USDJPY 4
GBPJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -652
XAGUSD 179
XTIUSD 79
BITCOIN 11
GBPUSD 35
EURUSD -20
COPPER 36
USDJPY 4
GBPJPY -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.6K
XAGUSD 636
XTIUSD 7.2K
BITCOIN 146K
GBPUSD 1.3K
EURUSD -508
COPPER 401
USDJPY 698
GBPJPY -140
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.70 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +174.74 USD
Massima perdita consecutiva: -277.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AUSCommercial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSCommercial-Live
3.04 × 2065
ICMarketsSC-MT5-2
5.73 × 84
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 14:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 14:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 13:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 15:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZJ trading system
31USD al mese
-73%
0
0
USD
172
USD
2
0%
96
39%
92%
0.70
-3.42
USD
80%
1:500
Copia

