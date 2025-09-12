- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
743
Profit Trade:
682 (91.79%)
Loss Trade:
61 (8.21%)
Best Trade:
77.00 USD
Worst Trade:
-164.56 USD
Profitto lordo:
1 877.19 USD (3 384 882 pips)
Perdita lorda:
-460.16 USD (371 178 pips)
Vincite massime consecutive:
172 (435.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
481.79 USD (157)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
90.59%
Massimo carico di deposito:
35.25%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
468
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
263 (35.40%)
Short Trade:
480 (64.60%)
Fattore di profitto:
4.08
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-7.54 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-280.21 USD (3)
Crescita mensile:
38.20%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.06 USD
Massimale:
291.06 USD (8.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.32% (291.06 USD)
Per equità:
42.65% (1 498.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|BTCUSD
|235
|EURUSD
|72
|US30
|53
|GBPJPY
|40
|EURJPY
|36
|NZDCAD
|13
|USDJPY
|12
|EURAUD
|12
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|8
|GBPCAD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|542
|BTCUSD
|1K
|EURUSD
|18
|US30
|-219
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|5
|USDJPY
|0
|EURAUD
|2
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|7
|AUDCHF
|4
|USDCHF
|2
|EURCAD
|0
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|BTCUSD
|3M
|EURUSD
|1.9K
|US30
|-4.1K
|GBPJPY
|953
|EURJPY
|1.5K
|NZDCAD
|394
|USDJPY
|-658
|EURAUD
|-24
|AUDCAD
|552
|AUDNZD
|296
|GBPCAD
|545
|AUDUSD
|121
|GBPUSD
|708
|AUDCHF
|148
|USDCHF
|113
|EURCAD
|50
|EURCHF
|76
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.00 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 157
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +435.86 USD
Massima perdita consecutiva: -8.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 220
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 10363
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 987
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 44
