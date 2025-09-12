SegnaliSezioni
T389

Nicolas Schindelholz
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
743
Profit Trade:
682 (91.79%)
Loss Trade:
61 (8.21%)
Best Trade:
77.00 USD
Worst Trade:
-164.56 USD
Profitto lordo:
1 877.19 USD (3 384 882 pips)
Perdita lorda:
-460.16 USD (371 178 pips)
Vincite massime consecutive:
172 (435.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
481.79 USD (157)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
90.59%
Massimo carico di deposito:
35.25%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
468
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
263 (35.40%)
Short Trade:
480 (64.60%)
Fattore di profitto:
4.08
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-7.54 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-280.21 USD (3)
Crescita mensile:
38.20%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.06 USD
Massimale:
291.06 USD (8.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.32% (291.06 USD)
Per equità:
42.65% (1 498.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 239
BTCUSD 235
EURUSD 72
US30 53
GBPJPY 40
EURJPY 36
NZDCAD 13
USDJPY 12
EURAUD 12
AUDCAD 9
AUDNZD 8
GBPCAD 4
AUDUSD 3
GBPUSD 2
AUDCHF 2
USDCHF 1
EURCAD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 542
BTCUSD 1K
EURUSD 18
US30 -219
GBPJPY 8
EURJPY 7
NZDCAD 5
USDJPY 0
EURAUD 2
AUDCAD 9
AUDNZD 5
GBPCAD 4
AUDUSD 2
GBPUSD 7
AUDCHF 4
USDCHF 2
EURCAD 0
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 53K
BTCUSD 3M
EURUSD 1.9K
US30 -4.1K
GBPJPY 953
EURJPY 1.5K
NZDCAD 394
USDJPY -658
EURAUD -24
AUDCAD 552
AUDNZD 296
GBPCAD 545
AUDUSD 121
GBPUSD 708
AUDCHF 148
USDCHF 113
EURCAD 50
EURCHF 76
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.00 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 157
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +435.86 USD
Massima perdita consecutiva: -8.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 220
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 10363
Exness-MT5Real8
0.99 × 987
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 44
143 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 18:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 12:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.12 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.