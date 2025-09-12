SegnaliSezioni
Zhang Jun Hao

StarBT

Zhang Jun Hao
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
123 (69.88%)
Loss Trade:
53 (30.11%)
Best Trade:
177.99 USD
Worst Trade:
-194.23 USD
Profitto lordo:
1 871.91 USD (150 402 pips)
Perdita lorda:
-2 184.97 USD (267 739 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (84.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.98 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
91.73%
Massimo carico di deposito:
61.86%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
84 (47.73%)
Short Trade:
92 (52.27%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
15.22 USD
Perdita media:
-41.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-191.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.23 USD (1)
Crescita mensile:
-12.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
335.86 USD
Massimale:
704.45 USD (20.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.82% (704.45 USD)
Per equità:
7.63% (211.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 30
USDJPY 28
BTCUSD 26
AUDUSD 20
XAUUSD 15
GBPUSD 10
EURUSD 9
NZDUSD 9
GBPJPY 8
USDCAD 8
EURJPY 7
USDCHF 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -185
USDJPY 49
BTCUSD -204
AUDUSD -211
XAUUSD 208
GBPUSD 144
EURUSD -124
NZDUSD 29
GBPJPY -48
USDCAD 12
EURJPY 0
USDCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -9.3K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -109K
AUDUSD -531
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 71
EURUSD -418
NZDUSD 139
GBPJPY -717
USDCAD 155
EURJPY -3
USDCHF 136
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.99 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +84.82 USD
Massima perdita consecutiva: -191.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 39
Non ci sono recensioni
2025.09.15 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 20:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 19:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 08:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 08:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.12 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
