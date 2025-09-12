- Crescita
Trade:
176
Profit Trade:
123 (69.88%)
Loss Trade:
53 (30.11%)
Best Trade:
177.99 USD
Worst Trade:
-194.23 USD
Profitto lordo:
1 871.91 USD (150 402 pips)
Perdita lorda:
-2 184.97 USD (267 739 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (84.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.98 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
91.73%
Massimo carico di deposito:
61.86%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
84 (47.73%)
Short Trade:
92 (52.27%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
15.22 USD
Perdita media:
-41.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-191.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.23 USD (1)
Crescita mensile:
-12.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
335.86 USD
Massimale:
704.45 USD (20.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.82% (704.45 USD)
Per equità:
7.63% (211.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|30
|USDJPY
|28
|BTCUSD
|26
|AUDUSD
|20
|XAUUSD
|15
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|9
|NZDUSD
|9
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-185
|USDJPY
|49
|BTCUSD
|-204
|AUDUSD
|-211
|XAUUSD
|208
|GBPUSD
|144
|EURUSD
|-124
|NZDUSD
|29
|GBPJPY
|-48
|USDCAD
|12
|EURJPY
|0
|USDCHF
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-9.3K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-109K
|AUDUSD
|-531
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|71
|EURUSD
|-418
|NZDUSD
|139
|GBPJPY
|-717
|USDCAD
|155
|EURJPY
|-3
|USDCHF
|136
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +177.99 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +84.82 USD
Massima perdita consecutiva: -191.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 39
