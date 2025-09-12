SegnaliSezioni
Gwonneung Kim

GWON WSCOIN

Gwonneung Kim
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
LandPrime-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
60 (51.72%)
Loss Trade:
56 (48.28%)
Best Trade:
16.29 USD
Worst Trade:
-16.08 USD
Profitto lordo:
257.64 USD (31 104 pips)
Perdita lorda:
-199.26 USD (21 330 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (20.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.07 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.53%
Massimo carico di deposito:
4.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
48 (41.38%)
Short Trade:
68 (58.62%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.40 USD (2)
Crescita mensile:
5.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.69 USD
Massimale:
51.78 USD (4.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.95% (51.78 USD)
Per equità:
4.00% (41.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 43
USDJPY 40
EURUSD 33
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -31
USDJPY 44
EURUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -2.7K
USDJPY 7.4K
EURUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.29 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.43 USD
Massima perdita consecutiva: -16.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LandPrime-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.18 12:05
Share of trading days is too low
2025.09.16 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
