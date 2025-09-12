- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
191 (77.32%)
Loss Trade:
56 (22.67%)
Best Trade:
317.00 USD
Worst Trade:
-535.93 USD
Profitto lordo:
3 414.17 USD (36 928 pips)
Perdita lorda:
-2 429.16 USD (24 459 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (327.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
70.81%
Massimo carico di deposito:
27.32%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
124 (50.20%)
Short Trade:
123 (49.80%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
17.88 USD
Perdita media:
-43.38 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-532.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 230.43 USD (6)
Crescita mensile:
7.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 626.09 USD (23.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.78% (1 626.09 USD)
Per equità:
27.04% (1 129.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|32
|EURCAD
|20
|EURGBP
|18
|GBPCHF
|18
|AUDCAD
|18
|GBPCAD
|16
|AUDCHF
|15
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|12
|USDCHF
|11
|EURCHF
|10
|USDJPY
|9
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|524
|EURCAD
|-732
|EURGBP
|41
|GBPCHF
|-216
|AUDCAD
|126
|GBPCAD
|209
|AUDCHF
|77
|AUDUSD
|83
|GBPUSD
|133
|USDCAD
|95
|USDCHF
|27
|EURCHF
|98
|USDJPY
|74
|CADCHF
|38
|EURJPY
|58
|GBPJPY
|155
|EURUSD
|53
|EURNZD
|27
|CADJPY
|82
|GBPAUD
|0
|GBPNZD
|19
|AUDNZD
|6
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-5.8K
|EURCAD
|-6.1K
|EURGBP
|36
|GBPCHF
|-1.1K
|AUDCAD
|1K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCHF
|692
|AUDUSD
|701
|GBPUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-654
|EURCHF
|615
|USDJPY
|3.7K
|CADCHF
|297
|EURJPY
|4.4K
|GBPJPY
|5.5K
|EURUSD
|534
|EURNZD
|1.3K
|CADJPY
|1.5K
|GBPAUD
|-75
|GBPNZD
|1.2K
|AUDNZD
|526
|NZDCHF
|391
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +317.00 USD
Worst Trade: -536 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +327.39 USD
Massima perdita consecutiva: -532.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 958
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
OrbexGlobal-Live
|1.07 × 58
|
ICMarketsSC-Live25
|1.07 × 1099
|
Exness-Real17
|1.15 × 66
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.35 × 422
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.36 × 349
|
ICMarketsSC-Live07
|1.80 × 236
Non ci sono recensioni
