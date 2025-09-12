SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 60230

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
191 (77.32%)
Loss Trade:
56 (22.67%)
Best Trade:
317.00 USD
Worst Trade:
-535.93 USD
Profitto lordo:
3 414.17 USD (36 928 pips)
Perdita lorda:
-2 429.16 USD (24 459 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (327.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
70.81%
Massimo carico di deposito:
27.32%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
124 (50.20%)
Short Trade:
123 (49.80%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
17.88 USD
Perdita media:
-43.38 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-532.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 230.43 USD (6)
Crescita mensile:
7.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 626.09 USD (23.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.78% (1 626.09 USD)
Per equità:
27.04% (1 129.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 32
EURCAD 20
EURGBP 18
GBPCHF 18
AUDCAD 18
GBPCAD 16
AUDCHF 15
AUDUSD 14
GBPUSD 12
USDCAD 12
USDCHF 11
EURCHF 10
USDJPY 9
CADCHF 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
EURUSD 6
EURNZD 5
CADJPY 5
GBPAUD 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 524
EURCAD -732
EURGBP 41
GBPCHF -216
AUDCAD 126
GBPCAD 209
AUDCHF 77
AUDUSD 83
GBPUSD 133
USDCAD 95
USDCHF 27
EURCHF 98
USDJPY 74
CADCHF 38
EURJPY 58
GBPJPY 155
EURUSD 53
EURNZD 27
CADJPY 82
GBPAUD 0
GBPNZD 19
AUDNZD 6
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -5.8K
EURCAD -6.1K
EURGBP 36
GBPCHF -1.1K
AUDCAD 1K
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 692
AUDUSD 701
GBPUSD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDCHF -654
EURCHF 615
USDJPY 3.7K
CADCHF 297
EURJPY 4.4K
GBPJPY 5.5K
EURUSD 534
EURNZD 1.3K
CADJPY 1.5K
GBPAUD -75
GBPNZD 1.2K
AUDNZD 526
NZDCHF 391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +317.00 USD
Worst Trade: -536 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +327.39 USD
Massima perdita consecutiva: -532.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 958
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
OrbexGlobal-Live
1.07 × 58
ICMarketsSC-Live25
1.07 × 1099
Exness-Real17
1.15 × 66
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.35 × 422
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.36 × 349
ICMarketsSC-Live07
1.80 × 236
52 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 07:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.