Eka Putra Jaya

Piptracker Pro AI

Eka Putra Jaya
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
XMGlobal-MT5 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
7 (50.00%)
Loss Trade:
7 (50.00%)
Best Trade:
2.90 USD
Worst Trade:
-1.03 USD
Profitto lordo:
8.54 USD (2 293 pips)
Perdita lorda:
-6.36 USD (3 733 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
5.30%
Massimo carico di deposito:
52.95%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
14 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.22 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.03 USD (4)
Crescita mensile:
4.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.99 USD
Massimale:
4.03 USD (7.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.74% (4.03 USD)
Per equità:
11.06% (5.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.90 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

PIPTRACKER PRO AI

LINK : https://ea.piptrackerpro.com/

Non ci sono recensioni
2025.09.19 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 20:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
Share of trading days is too low
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 03:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 03:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 03:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.