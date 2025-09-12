SegnaliSezioni
Jhones Jorente Garcia

WIN Gain

Jhones Jorente Garcia
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
138 (46.77%)
Loss Trade:
157 (53.22%)
Best Trade:
220.00 BRL
Worst Trade:
-104.00 BRL
Profitto lordo:
8 700.00 BRL (22 530 pips)
Perdita lorda:
-8 421.00 BRL (23 450 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (400.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
448.00 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
3.57%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
167 (56.61%)
Short Trade:
128 (43.39%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.95 BRL
Profitto medio:
63.04 BRL
Perdita media:
-53.64 BRL
Massime perdite consecutive:
15 (-642.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-642.00 BRL (15)
Crescita mensile:
17.98%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
639.00 BRL
Massimale:
748.00 BRL (22.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.91% (748.00 BRL)
Per equità:
1.65% (54.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 192
WINV25 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 -73
WINV25 196
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 -1.8K
WINV25 865
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.00 BRL
Worst Trade: -104 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +400.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -642.00 BRL

Sinais de maioria manuais do mini índice brasileiro. 
Non ci sono recensioni
2025.09.12 07:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
