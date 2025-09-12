- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
12 (41.37%)
Loss Trade:
17 (58.62%)
Best Trade:
7.09 USD
Worst Trade:
-1.36 USD
Profitto lordo:
24.76 USD (3 745 pips)
Perdita lorda:
-12.21 USD (1 512 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (14.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.07 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
44.97%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
17 (58.62%)
Short Trade:
12 (41.38%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-0.72 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.84 USD (5)
Crescita mensile:
4.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.12 USD
Massimale:
4.12 USD (1.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.48% (4.04 USD)
Per equità:
0.75% (2.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.09 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.24 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1283
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.40 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 18956
|
Exness-MT5Real5
|2.90 × 29
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
3
100%
29
41%
45%
2.02
0.43
USD
USD
1%
1:500