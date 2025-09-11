- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
8 (19.51%)
Loss Trade:
33 (80.49%)
Best Trade:
55.68 USD
Worst Trade:
-83.06 USD
Profitto lordo:
193.57 USD (4 363 pips)
Perdita lorda:
-592.68 USD (11 745 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (126.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.38
Attività di trading:
64.07%
Massimo carico di deposito:
50.69%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
9 (21.95%)
Short Trade:
32 (78.05%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-9.73 USD
Profitto medio:
24.20 USD
Perdita media:
-17.96 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-579.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-579.91 USD (31)
Crescita mensile:
-8.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.11 USD
Massimale:
579.91 USD (12.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.39% (579.91 USD)
Per equità:
6.27% (281.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|24
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|-275
|USDCAD
|-90
|AUDJPY
|57
|USDJPY
|-12
|GBPNZD
|69
|EURCAD
|-53
|CHFJPY
|11
|EURAUD
|-44
|EURUSD
|-62
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-7.1K
|USDCAD
|-1.8K
|AUDJPY
|1.2K
|USDJPY
|-894
|GBPNZD
|2.8K
|EURCAD
|-765
|CHFJPY
|39
|EURAUD
|-421
|EURUSD
|-405
Best Trade: +55.68 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +126.59 USD
Massima perdita consecutiva: -579.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Demo
|0.17 × 6
AdmiralsGroup-Live3
|0.71 × 173
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
3
100%
41
19%
64%
0.32
-9.73
USD
USD
12%
1:30