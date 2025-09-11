SegnaliSezioni
RTM

Yong Soon Pan
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Pepperstone-Edge03
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
47 (58.75%)
Loss Trade:
33 (41.25%)
Best Trade:
132.01 USD
Worst Trade:
-250.17 USD
Profitto lordo:
715.45 USD (17 445 pips)
Perdita lorda:
-701.88 USD (10 896 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (244.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
88.86%
Massimo carico di deposito:
103.90%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
50 (62.50%)
Short Trade:
30 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
15.22 USD
Perdita media:
-21.27 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-28.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-357.37 USD (2)
Crescita mensile:
8.94%
Previsione annuale:
108.48%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
227.24 USD
Massimale:
357.37 USD (11.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.86% (34.04 USD)
Per equità:
5.22% (10.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.a 22
USDJPY.a 15
USDCAD.a 13
AUDUSD.a 12
GBPUSD.a 10
USDCHF.a 7
US500.a 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.a -105
USDJPY.a -454
USDCAD.a 237
AUDUSD.a 36
GBPUSD.a 178
USDCHF.a 117
US500.a 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.a -384
USDJPY.a -1.2K
USDCAD.a 6.3K
AUDUSD.a 665
GBPUSD.a -218
USDCHF.a 870
US500.a 503
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +132.01 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +244.16 USD
Massima perdita consecutiva: -28.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

SwingScanner è un sistema di trading in stile swing progettato per le 6 principali coppie forex e l'Oro. Combina indicatori tecnici classici, modelli di azione dei prezzi e filtri di volatilità per trovare voci ad alta probabilità controllando il rischio. Conferma multifattoriale Ordini pendenti con compensazione intelligente Conferma della tendenza Strumenti di gestione e rischio Protezioni aggiuntive


Non ci sono recensioni
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 05:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 04:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 17:10
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.89% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 17:10
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.11% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
